Dejte třetí dávku i dětem nad 13 let, radí odborníci vládě

Česká vakcinologická společnost doporučila přeočkování proti covidu i dětem od 13 let. Právu to napsal předseda společnosti Roman Chlíbek. Momentálně je posilující dávka podávána jen dospělým od 18 let. Stanovisko má ministerstvo zdravotnictví od minulého týdne a rozhodnutí zatím nevydalo.