Debatu o exekucích poslanci nedotáhli, na insolvence ani nedošlo

Ačkoliv šlo o vládní návrhy, jednalo se z popudu opozice. Poslanci však nakonec zůstali jen u nedotaženého druhého čtení novely týkající se exekucí. Stalo se tak poté, co opakovaně neprošel návrh, aby zákonodárci debatovali i po 19. hodině. Lidovecký poslanec Marek Výborný spolu s dalšími zástupci opozice pak obvinil hnutí ANO z nevůle agendu probrat do konce a přidali se další opoziční zástupci.

„Co dodat? Snažili jsme se dostat na program dva vládní návrhy, o kterých pan premiér Babiš prohlašuje, že to jsou vládní priority,“ shrnul místopředseda STAN Jan Farský. Podle poslanců vládních ANO a ČSSD Patrika Nachera a Kateřiny Valachové ale budou obě agendy dokončeny na následující schůzi.

Opozici podle Výborného nezbývalo než svolat mimořádnou schůzi, neboť „poslanci ANO, SPD a KSČM opakovaně odmítali řešit problémy exekucí a insolvencí v návrzích, které sami předložili“. Úprava by však podle Výborného pomohla i lidem, kteří se do problémů s dluhy dostali v souvislosti s pandemií covidu-19. On sám chce mj. prosadit, aby se dlužníkům v exekuci v létě mimořádně odpustily úroky a penále, pokud zaplatí naráz celou jistinu.

Vládní exekuční novela tak zůstává ve druhém čtení. Předpokládá, že věřitelé by hradili zálohu na náklady vymáhání dluhu, a zavedla by také zastavování marných exekucí po třech letech. Vládní insolvenční novela je v úvodním kole. Zkrátila by dobu oddlužení na tři roky pro všechny dlužníky. Pro fyzické osoby nyní trvá oddlužení pět let.

Exekutoři vítají jen část změn

Exekutoři souhlasí jen s některými návrhy, konkrétně že by věřitelé měli být motivováni k tomu, aby nezahajovali marné exekuce. Jedním z řešení je cesta záloh, které by skládal věřitel k rukám soudního exekutora.

„Výše této zálohy bude předmětem dalšího jednání, nicméně poslanci musí přihlédnout k tomu, že v případě vysoké zálohy se vymáhání pohledávek přesune do neregulované oblasti, mezi vymahače nebo inkasní agentury. Nikdo se určitě nechce vracet do divokých 90. let,“ upozornila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

Jinak podle ní nebyla velká část návrhů s komorou konzultována a ta některé z nich považuje za „čirý populismus“ před podzimními volbami. Podle České asociace věřitelů by zastavení marných exekucí po třech letech ale v praxi znamenalo, že dlužníci s více exekucemi budou v mnoha případech osvobozeni od jejich splácení a dluhy nízké hodnoty, například za energie či telefonní služby, se stanou zcela nevymahatelnými.

„Třetinu úspěšných exekucí se poprvé podaří uspokojit po více než třech letech. Vzhledem k opakovanému zvyšování nezabavitelných částek lze navíc očekávat, že se průměrná délka řízení bude ještě značně prodlužovat,“ řekl Právu prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.