Dávky na bydlení se zvýší, rozhodl kabinet

„Není to zvýšení dávek, je to každoroční valorizace kvůli růstu indexu spotřebitelských cen. Je to každoroční kolorit, který je důležitý zejména kvůli vyplácení dávek pro seniory ve velkých městech. Ceny za nájmy nám extrémně rostou, proto je důležité to valorizovat,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).