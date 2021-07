Data ukazují, jakou máte šanci dostat covid po očkování

O poskytované ochraně však více vypovídají data týkající se nákaz po podání druhé dávky. Do čtrnácti dní od aplikace se nemoc projevila u 1802 lidí, což odpovídá 0,06 procenta. Po více než 14 dnech byla pozitivita zaznamenána u 2040 lidí (0,07 procenta). Těžký průběh nastal u celkem 273 lidí, tedy zhruba jednoho promile nakažených po druhé dávce vakcíny.

„Komplexní dostupná data ukazují, že vakcinace velmi účinně chrání před následnými nákazami a zejména před těžkým průběhem onemocnění. Platí to zejména po druhé dávce. Nákazy zachycené po vakcinaci představují pouze zanedbatelný podíl všech nově potvrzených případů,“ sdělil Novinkám ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Doplnil také, že část pozitivních po očkování se mohla nakazit v době aplikace dávky nebo krátce po ní, kdy ještě vakcína dotyčného dostatečně nechrání.

Moderní mRNA vakcíny, mezi něž patří v Česku nejvyužívanější Pfizer/BioNTech či americká Moderna, mají účinnost okolo 93 procent. AstraZeneca či jednodávkový Johnson and Johnson mají účinnost o trochu nižší.

Zhruba 82 procent všech těžkých průběhů po první dávce připadá na lidi ve věku nad 65 let, více než 50 procent z toho jsou lidé starší 80 let. I po druhé dávce připadlo téměř 70 procent těžkých průběhů na věkovou skupinu nad 80 let.