Dánsko v červené, Španělsko oranžové a na Slovensko s antigenním testem

Češi tak budou muset po návratu z Dánska na PCR test, nebo jít do karantény.

Změny postihly i sousední Slovensko. Na cestovatelském semaforu je v červené. Od pátku je nově možné cestovat do této destinace jen s antigenním testem, který je levnější. Při návratu zpět do Česka už ale musí lidé absolvovat PCR test na covid. Informoval o tom ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Ode dneška je možné cestovat na Slovensko jen s antigenními testy. Je to taková první vlaštovka,” napsal na Twitter Petříček

Podle Petříčka by ale mohlo dojít k tomu, že by se od poloviny ledna mohli při vstupu do ČR prokazovat občané sousedních států také pouze antigenními testy.