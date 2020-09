Další kontroverzní odpočinkové místo v Praze, tentokrát blokuje kruhový objezd

Za instalací odpočinkového místa na křižovatce Americké a Záhřebské ulice stojí pražský Institut plánování a rozvoje (IPR). Ten po domluvě s vedením Prahy 2 obsadil náměstí s kruhovým objezdem na měsíc a půl do konce září. Dočasné odpočinkové místo v podobě několika desítek židlí, stolů a květináčů má zjistit, jak by mohl být prostor do budoucna využit trvale.