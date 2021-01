Další dávky vakcín dorazí do Česka ve čtvrtek

„Nemyslím si, že by některá očkovací místa hlásila, že nemají vakcínu a chtějí očkovat. Je snaha, aby se vše, co jsme zatím dostali, vyočkovalo do této středy. Ve čtvrtek by měla přijít další dodávka a následně každý čtvrtek budou přicházet další vakcíny,” sdělil Novinkám předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí epidemiologické pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Roman Chlíbek.