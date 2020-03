Cyklisté mají smůlu. Nulová tolerance alkoholu zůstane, rozhodla Sněmovna

Téma ve Sněmovně dlouhodobě vyvolává vášnivé debaty, jinak tomu nebylo ani ve středu. „Je to pokrytectví, říkat, že se nemá pít na lodičkách a na kolech, když to většina populace stejně dělá,“ prohlásil poslanec Marek Benda (ODS).

Řada poslanců argumentovala také tím, že na Moravě se investovalo do vinařských cyklostezek, ale cyklisté si nemohou dát legálně ani skleničku vína.

„Myslím, že ten stát by měl být srozumitelný, když investoval desítky milionů do vinné turistiky. Těžko může chtít, aby cykloturista mezi vinnými sklípky měl hranice 0,00 promile. Cyklista s půl promile nebezpečný není, o tom jsem přesvědčen,“ přidal se šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek .

Poslankyně ČSSD Kateřina Valachová kritizovala Senát, který se o prolomení nulové tolerance u cyklistů snaží už poněkolikáté. „Nerozumím, proč nám páni senátoři opakovaně navrhují to, co už jsme několikrát zamítli. Je to populismus, a jde jim spíš o trochou té popularity,“ zhodnotila Valachová.