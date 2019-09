Čtvrtina lidí z ghett spáchala nějaký přečin. Častěji jsou ale obětí, tvrdí studie

Za stejných podmínek pak měli lidé popisovat případy, kdy se stali oběťmi kriminálního jednání, a rozdíly mezi oběma populacemi výrazně vzrostly. Ztráty na majetku připustilo 36,5 procenta obyvatel ghett, zatímco ostatní 24,4 procenta. V případě násilných činů šlo o 30 a 17 procent. Ovšem počet tázaných lidí žijících v okolí ghett byl nižší, a to 590 osob.

Druhým nejčastějším typem kriminality, jehož se lidé z vyloučených lokalit stali obětí, je krádež kola či motocyklu. U vyloučených se to týká devíti procent, ostatním se krádež daného typu stala opět ve 2,4 procenta případů.

„Tyto krádeže mají různou hodnotu. Když je okraden chudý člověk, znamená to pro něho větší ztrátu. Když vám ukradnou kočárek, tak si koupíte nový. Ale oni často nemohou. Přijít o kolo může komplikovat život, pokud někdo nemá na MHD,“ popsala další členka výzkumného týmu Alica Brendzová.

Výzkum také ukázal, že lidé z ghett často zákon překračovali a rovněž mají za sebou i pobyty ve vězení. Dohromady jich bylo 413 oproti 17 lidem z okolí, podíl činí 16 procent a tři procenta. Většinou to bylo za fyzické napadení, za něž bylo nepodmíněně odsouzeno k odnětí svobody 30 procent, resp. 18 procent. Za krádež šlo sedět 21, resp. šest procent. U rozsudků za neplacení alimentů a podvodů byl rozdíl 5,5 a 5,9 procenta.

Tři lidé žijící v ghettech se přiznali k zabití, stejně tolik k vraždě. „Jak si vysvětlit, že lidé z vyloučených lokalit jsou častěji odsouzeni k trestu vězení? Je spíše méně pravděpodobné, že by to bylo proto, že více páchají kriminalitu. I jinde ve světě platí, že většina lidí z nižších vrstev zákon dodržuje. Chudoba není zpravidla dostatečným důvodem krást. Kradou i děti bohatých, třeba kvůli adrenalinu či uznání vrstevníků,“ vysvětlil Walach.

„Říkali nám, že ve vyloučených lokalitách není kriminalita dostatečné téma. Jsou horší místa. Typicky v Havířově, kde jsem dělal svůj první výzkum, je víc kriminality v centru. Zastupitelé sice často hovořili o tom, jak hrozná je kriminalita v té lokalitě, i místní si na to stěžovali. Ale ředitel městské policie tehdy řekl, že z hlediska statistik i poznatků z ulice tam zvýšená kriminalita není. Někteří zastupitelé to však nechtěli slyšet a dál přilévali olej do ohně,“ popsal Walach.