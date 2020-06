Vystrčil na Tchaj-wan poletí. Mám se hrbit? vmetl kritikům

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se rozhodl letět na Tchaj-wan, uvedla to Česká televize. Letět by měl na konci srpna. Televizi to potvrdilo několik zdrojů, sám Vystrčil to ale potvrdit odmítl a odkázal na tiskovou konferenci, kterou svolal na úterý. Na Tchaj-wan se chystal i Vystrčilův předchůdce, zesnulý Jaroslav Kubera.