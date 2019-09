ČSSD zrušila licenci většině místních buněk v Ostravě

"Není to o tom, že bychom ty členy vyloučili. Ti, co to myslí se sociální demokracií vážně, se mohou do ostatních organizací přihlásit," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček . Krok se týká zhruba 290 členů. Kajnara považuje za ideálního kandidáta na hejtmana.

Ostravská organizace ČSSD byla podle Zaorálka v degenerovaném stavu a působili v ní nedůvěryhodní lidé. Pokud chce být ČSSD znovu v kraji úspěšná, musela situaci v Ostravě řešit, řekl. "Jsem rád, že to předsednictvo jednoznačně odhlasovalo a máme šanci to začít budovat znovu," uvedl.

Upozornil, že zhruba 290 členů zrušených organizací není vyloučeno z ČSSD a mohou se přihlásit do jiných organizací. Podle něj by někteří členové stranu měli opustit, naopak by uvítal návrat Kajnara. "Doufám, že bude jeden z těch, co budou udávat směr ČSSD v kraji," řekl s tím, že by Kajnar mohl přivést zpět ztracené voliče.