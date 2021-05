ČSSD podle Hamáčka před volbami opět někomu vadí. Mluví o fenomenálním úspěchu

„Tak je to tady opět, opět někomu vadí sociální demokracie chvíli před volbami,“ varuje Hamáček ve svém vzkazu straníkům. „Nedáme se, budeme bojovat, nevzdáme to! Pojďme do toho spolu a kašlete na hloupé reportáže a články,“ vyzval členskou základnu.

Nedáme se, budeme bojovat, nevzdáme to. Pojďme do toho spolu!

„Plánovaná cesta do Moskvy byl okrajový detail, kterým jsme řešili návrat našeho velvyslance do Prahy, zpětně to asi nebyl nejšťastnější taktický krok, ale to na podstatě věci nic nemění,“ připustil v dopise, v němž však už nepoužil slovo „kamufláž“ jako v minulých dnech při svém veřejném vysvětlování chystané cesty do Moskvy.