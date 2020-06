ČSSD po sedmi letech ve vládě opět řeší levnější bydlení. Ceny jí mezitím raketově stouply

Člověku, který bude mít zájem být součástí této korporace, se přepočítá splátka do nájemného třeba na dobu 20 let, poté bude anuita splacena a člověk bydlí.

Poslanecký předpis z dílny vládní ČSSD měl podle Birkeho pomoci obcím, které mají například pozemky, ale nemohou si dovolit velké developerské projekty. Pozemek by mohla příslušná obec vložit do veřejně prospěšné společnosti, nad kterou by měla díky tomu kontrolu. „Tato korporace si zjednodušeně řečeno vezme hypotéku na výstavbu celého toho bydlení,” uvedl Birke.

Zájemci o bydlení by si naopak úvěr sami nebrali. „Člověku, který bude mít zájem být součástí této korporace, se přepočítá splátka do nájemného třeba na dobu 20 let, poté bude anuita splacena a člověk bydlí,” vysvětlil Birke. Podle Hamáčka by návrh mohl zrychlit výstavbu. „Nákladovost může být až o třetinu nižší než u standardních komerčních projektů,” dodal Hamáček.