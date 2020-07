ČSSD je vedle, její návrh byty zdraží, shodují se analytici. A ještě zesílí korupci

„Pokud by developer dosáhl u čtvrtiny stavěných bytů nulové marže, musel by o čtvrtinu zvýšit marži u ostatních bytů. Výsledkem by tedy bylo citelné zvýšení ceny tržně prodávaných bytů. Za problém bych považoval I celkové pokřivení cenových relací na trhu, které by se mohlo stát podhoubím pro spekulace a korupci,” uvedl například analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

„Přitom právě dostatečný zisk je to, co developery motivuje k jejich ekonomické aktivitě. Navíc přidělování obecných bytů má značný korupční potenciál. Obecní zastupitelstva získají bezpracně majetek, s nímž budou moci nakládat zcela netržně, čili třeba právě přidělovat byty na bázi korupce,” doplnil Kovanda.

Analytik společnosti Natland Petr Bartoň uvedl, že v případě zavedení této normy by se stavělo ještě méně, snížil by se počet nových bytů a dále vzrostly ceny.

„Samy radnice by na tom přitom prodělaly. Nákladové ceny staveb, které by radnice platily, se v posledních letech výrazně přiblížily prodejním cenám. Takže představa, že radnice takto pod cenou znárodní soukromě vybudované byty, je mylná,” sdělil Bartoň.

Podle mluvčího developerské společnosti Central Group Ondřeje Šťastného se má veřejná správa postarat hlavně o to, co nemůže zajistit soukromý sektor. Tedy především o základní stavby dopravní a technické infrastruktury, o důležité stavby pro zdravotnictví, sociální účely, vzdělávání, kulturu nebo bezpečnost.

„Nemáme problém s tím byty v každém novém projektu nabídnout přednostně městu, ale to by je muselo koupit za běžnou tržní cenu sníženou maximálně o množstevní slevu. Pokud by město mělo získat až čtvrtinu bytů za výrazně nižší než tržní cenu, logicky by to se to projevilo ve zvýšení cen ostatních bytů,” dodal Šťastný.