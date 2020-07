ČSSD jde do voleb s heslem Nové Česko. Nechce prý skončit jako žába v horké vodě

Inspirací při tvorbě programu byl sociálním demokratům – stejně jako tomu je i v případě jiných stran – průběh koronavirové krize.

„Sundali jsme roušky, ale ještě to neskončilo – vystřídala to ekonomická a finanční nákaza pandemie. Dluhy rostou, výroba se propadá, pracovní místa mizí. Samo to neodezní, mohou přijít další vlny koronaviru, u nás i ve světě, na kterém jsme závislí. Odevšud zaznívá varování, že krize bude nejhorší, co kdo pamatuje.“

Těmito slovy zdůvodňuje místopředsedkyně strany a ministryně práce Jana Maláčová odpovědná za přípravu volebního programu priority, které by měly straně vrátit skomírající preference.

Patří mezi ně třeba posílení veřejného zdravotnictví ve všech regionech. „Zdraví je základ všeho, bez něj nebudeme mít nic,“ píše se v programu, který má Právo k dispozici.

ČSSD chce snížit počty zdravotních pojišťoven na dvě, což má zlepšit jejich kontrolu.

Sociální demokraté chtějí dále navázat na mechanismus kurzarbeitu a prosadit ho jako trvalý systém. Voliče by měl přitáhnout také slib ochrany pracovních míst pro Čechy ochranou proti dovozu levné pracovní síly ze zahraničí, což by měla zajistit přísná pravidla pro pracovní agentury.

Vodu do českých rukou

Strana slibuje i návrat vody do českých rukou (obcím) po masivní privatizaci vodárenských společností v 90. letech, což má zajistit ústavní zákon. Každý má mít právo na dostupnou pitnou vodu v bydlišti.

Už minulý týden představili zástupci strany návrh nového zákona o bydlení, který by měl během krátké doby přispět k výstavbě 10 tisíc až 15 tisíc komunálních bytů ročně.

Vedle toho by měl následovat zákon o omezení aktivit typu Airbnb nebo jejich úplné eliminaci. Právě tento krok by podle soc. dem. mohl zlepšit situaci na trhu s byty, a to zejména v Praze, kde se někdy hovoří až o 25 až 30 tisících takto využívaných jednotek.

Soc. dem. nezapomněla ani na svůj evergreen, který ale přesahuje volební období současné vlády, jíž je strana členem. Píše o zavedení čtyřdenního pracovního týdne od roku 2025. Předcházet tomu má krácení pracovní doby o půl hodiny denně a zvýšení minimální mzdy na 20 tisíc do roku 2023. Nyní dosahuje minimální mzda 14 600 korun.