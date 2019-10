ČSSD chtěla nastartovat diskuzi o programu. Skončilo to hádkou

„To, že nemluvíme jedním hlasem, jde do velké míry, za vedením. Za dva roky předsedování Jana Hamáčka ani jednou nesezval předsedy krajů, aby se o něčem pobavili,“ prohlásil Pavlík. „Důvěryhodnost vedení je klíčová pro to, pokud máme uspět do budoucna. Jestli v krajských volbách prohrajeme, tak je to proto, že ta značka není reprezentována lidmi, kteří by důvěryhodní byli,“ dodal.

Chybou podle něj je i to, že strana chce nasadit na jižní Moravě jako lídryni bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou, která skončila za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) kvůli korupčnímu skandálu ve sportu.

Onderka i místopředseda Ondřej Veselý však jeho námitky odmítli. Grémium ČSSD podpořilo Valachovou na jedničku jihomoravské kandidátky jednomyslně minulý týden.

Určité možné změny ve vedení však ve své řeči naznačil i Onderka. „ČSSD byla na vrcholu, když měla kontroverzní předsedy. Když to byl Miloš Zeman nebo Jiří Paroubek, po kterém házeli vajíčka. Ale měli jsme 30 procent,“ prohlásil. Zkritizoval členy soc. dem., kteří sice chtějí vyhrávat volby, pro partaj ale nic nedělají.

Onderka: Zapomněli jsme chodit do hospod

Podle Onderky budou příští volby nejdůležitější od roku 1989 a rozhodnou i o tom, jestli se v roce 2021 dostane soc. dem. do Sněmovny. ČSSD si podle něj nesmí vybírat např. mezi senátorem Jiří Dienstbierem a bývalým jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem. „Musíme nasadit všechny. Protože když jde člověk do války, tak musí nasadit všechny,“ uvedl.

První místopředseda opět zopakoval tezi, že se ČSSD musí vrátit ke svým bývalým voličům. „My vyhráváme volby tím, že řešíme problémy lidí, kteří nemají plat 400 tisíc měsíčně, kteří nemají vlastní bydlení, kteří chodí do práce a na dovolenou jezdí jednou za dva roky,“ prohlásil s tím, že podle něj je v Česku šest milionů chudých pracujících.

„My jsme zapomněli hovořit s obyčejnými lidmi, chodit do hospod, na stadiony. Chodit do VIP zón to nám jde,“ rýpnul si Onderka do kolegů.

Kriticky hovořil i místopředseda Michal Šmarda. Podle něj už se stranický program netvoří mezi členy na stranických jednáních, ale na úřadech a ministerstvech. „Čím to je? Myslím, že je to tím, že strana se hodně zformalizovala, že začala trpět nemocí mocných,“ poznamenal.

„Bojme se toho, abychom se snažili být jen trochu jinými Okamury, bojme se toho, abychom se stali jen trochu jinými komunisty, nebo karikaturami Andreje Babiše. Být karikaturami je to nejhorší, co by se nám mohlo stát,“ uvedl také.

O slovo se hlásili i řadoví členové a příznivci strany. Pavel Šanda z Neratovic ze Středočeského kraje prohlásil, že problémem strany není její program, ale nedůvěryhodnost těch, kteří ji reprezentují. „Vy říkáte, jestli nevyhrajeme volby. Samozřejmě, že je nevyhrajeme,“ uvedl. „Ta strana je úplně v haj... Většině členů je to jedno,“ dodal. Sám prý ze soc. dem. vystoupil a vrátí se pouze, pokud se partaj změní.

Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová prohlásila, že na programu strany by se měli podílet všichni její členové. „Tato debata má celou programovou konferenci odstartovat. V každém kraji by měla proběhnout jedna diskuze,“ prohlásila. Start konferencí proběhne 12. listopadu v Ostravě.