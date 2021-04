Covid ve firmách: Ze 130 tisíc zaměstnanců je pozitivních jen 0,28 procenta

Podíly pozitivních testů ve firmách podle průzkumů Svazu průmyslu klesly od začátku března do poloviny dubna z 0,77 procenta na 0,17 procenta. „Firmy nyní potřebují, aby stát jasně řekl, jak dlouho plošné testování v podnicích ještě potrvá. Požaduje to podle našeho průzkumu 99 procent firem, aby věděly, jak dlouho budou muset testování věnovat své finanční a personální kapacity,“ dodal Rafaj.

Pokud by stát zajistil laboratorní a logistické kapacity i finanční kompenzaci, přešla by podle Svazu průmyslu většina firem na PCR testy.

„Smysl přechodu na PCR testování ve firmách by ještě vzrostl, pokud by tyto testy mohli zaměstnanci používat také k prokazování bezinfekčnosti například při návštěvách kulturních a společenských akcí nebo pro využívání služeb, u nichž by stát vyžadoval negativní test. Do té doby by pro vybrané služby mohl sloužit i negativní výsledek antigenního testu prováděný na pracovišti,“ míní Rafaj.