Covid, puč ani monzun české vojáky na velící misi v africkém Mali nedostaly

Právo mělo možnost mluvit s nadporučíkem Michalem Matějů (28), který v Mali posledního půlroku velel jednotce ochrany a na konci roku se vrátil v pořádku domů. Podle mladého výsadkáře z Chrudimi, který už zažil ostré boje v Afghánistánu, měli štěstí, že nikdo ze stovky českých vojáků neonemocněl, i když hlavně na podzim covid poslal do postele nebo karantény hodně kolegů z ostatních zemí.

„Naše jednotka podléhala španělskému velení a mezi Španěly bylo ve druhé vlně hodně nakažených, tak jsme museli řadu jejich úkolů převzít my, a tak jsme na bráně nebo na výjezdech byli skoro pořád,“ vzpomíná nadporučík.

S covidem se museli poprat hned v květnu, když do země přijeli, protože řada jednotek evropských států se kvůli obavám z koronaviru stáhla domů, v létě se ale začali všichni vracet zpět.

„Běžný život to ale moc neovlivnilo. Vzhledem k tomu, že tam lidé čelí neustále vysokému riziku malárie, je tam horečka dengue nebo žlutá zimnice, tak mi přišlo, že místní to tolik neřeší jako my v Evropě, kde na takové nebezpečné nemoci nejsme zvyklí.“