Covid nabral na rychlosti a změnil podobu šíření

Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden nakažený, je nyní 1,6. „Můžeme tak očekávat, že do konce září přibude kumulativně až 70 tisíc nově diagnostikovaných,” naznačil.

Pozitivní podle něho je, že většina lidí nemá příznaky. Je také relativně nízký počet hospitalizovaných. „Mohlo by ale vzniknout riziko, že by narostl počet lidí, kteří potřebují lékařskou pomoc. Na to se musí nemocnice připravit,” dodal Dušek. Nyní je v průměru za den hospitalizovaných kolem 30 lidí.