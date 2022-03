Co si myslíte, vy Češi, že nás úplně vysajete? Polské levnější benzinky vysychají

Udržet v nich benzin a naftu, v průměru o osm korun lacinější než v Česku, do další dodávky, se leckde nedaří ani za cenu limitu padesáti litrů na auto a zákazu čerpat do kanystru.

Úspora Čechů na jedné nádrži v Polsku, díky dočasně sníženému DPH z 23 na 8 procent a rekordně slabému zlotému vůči koruně, nyní reprezentuje přes čtyři sta korun. Zhruba před třemi týdny to bylo o skoro polovinu méně.

„Takhle laciný benzín nebude věčně, pokud bude vůbec. Protože nemohu tankovat do kanystru, naplním nádrž, a benzín přečerpám v garáži do sudu. Tahle to udělám párkrát za týden,“ popsal kousek za hranicí učebnicový příklad polské vynalézavosti jeden z polských řidičů.