Co prošlo Sněmovnou, je podle Babiše katastrofa, žádá Senát o změny

„Pan premiér i paní ministryně financí přiznali, že to, co Sněmovna schválila, je katastrofa,“ uvedl po jednání šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Zrušení superhrubé mzdy podpořily minulý týden kluby ANO, ODS a SPD. A to ve chvíli, kdy už bylo schváleno zvýšení slevy na poplatníka.

„Z mého pohledu cokoli, co navrhne Senát, bude lepší než to, co schválila Sněmovna, protože to je opravdu katastrofa pro státní rozpočet a veřejné služby,” uvedl Hamáček s tím, že nebude hlasovat ani pro návrh koaličního partnera - hnutí ANO.