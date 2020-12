Co může udržet PES ve třetím stupni? Pět setin

Ten se od neděle nachází na úrovni 64 bodů, když předtím setrval 13 dnů na hodnotě 57. To přimělo vládu v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) k přesunu země do 3. stupně opatření systému PES.

Klíčovým ukazatelem, který navyšuje index rizika, je reprodukční číslo, které má nyní hodnotu 1,046. Pokud by číslo R kleslo pod 1, do indexu by namísto 10 přidalo pouze 5 bodů, což by za jinak neměnného stavu znamenalo pokles indexu na hodnotu 59, která odpovídá 3. stupni.