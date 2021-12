Co Čech, to doktor. Zdravotníci čelí aroganci a urážkám

„Předem říkám, že my zdravotníci si nestěžujeme na to, že teď máme hodně práce. Pracujeme na dvě stě procent, a pokud bude potřeba, budeme pracovat i na tři sta,“ vysvětluje unavený primář oddělení ARO z kyjovské nemocnice Jiří Vyhnal.

Před dvěma týdny tam museli vyhlásit stav hromadného postižení osob v resuscitační péči. Počet pacientů s covidem přesáhl možnosti nemocnice. K frustraci lékařů přispívá i to, že nemohou stoprocentně pomoci všem, byť se to očekává.

„Trápí nás i to, že si uvědomujeme, že dnes šlo některým úmrtím našich pacientů jednoduše předejít očkováním,“ podotkl Vyhnal. „Většina z nich předem věděla, že mají některý z rizikových faktorů pro těžký průběh,“ říká lékař. Třeba výraznou nadváhu spojenou s vysokým krevním tlakem a cukrovkou.

Dušek: Výhled zátěže nemocnic není optimistický, do Vánoc zůstane vysoká

Dušek: Výhled zátěže nemocnic není optimistický, do Vánoc zůstane vysoká Koronavirus

Pod tlakem jsou i praktičtí lékaři. „Je to opravdu náročné. Před pěti minutami jsem telefonicky domluvila s pacientem. Říkám mu, aby přišel na očkování, máme Pfizera. Odpověděl mi, abych se věnovala své práci a poslala mu ty recepty, které chce,“ popsala Právu praktická lékařka z Prahy, na sociálních sítích známá pod přezdívkou eicul.

„Pokud volají a chtějí žádanku nebo neschopenku, ptá se jich sestra, zda jsou očkováni. Většinou reagují nepřátelsky nebo odpoví, co je nám do toho. Nebo sdělí, že je to jejich věc,“ uzavírá lékařka.