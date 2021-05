Členové ČSSD se do mobilizace nehrnou

Ti sice nevěří, že by Hamáček chtěl v Moskvě zobchodovat utajení Vrbětic za milion vakcín Sputniku a uspořádání summitu Biden–Putin v Praze, jak tvrdí článek serveru Seznam Zprávy, ale shoda už nepanuje v tom, zda Hamáčkovo vysvětlování je věrohodné.

Hamáček v dopise straníkům, o němž Právo v úterý informovalo, přirovnal článek ke kauze lithium a Kubiceho zprávě, jejichž cílem bylo poškodit soc. dem. před volbami.

Cestu do Moskvy však už přestal označovat jako kamufláž, ale označuje ji pouze jako „okrajový detail, kterým řešil příjezd českého velvyslance z Moskvy do Prahy“.

Nasypal si trochu popela na hlavu přiznáním, že to „nebyl nejšťastnější taktický krok“, ale současně naznačil, že je to nic ve srovnání s jeho „fenomenálním úspěchem“, jímž bylo rozbití agentur ruských tajných služeb na velvyslanectví v Praze. V posledních dnech vyjma citovaného dopisu Hamáček mlčí.

„Na cestu do Moskvy mám svůj názor, ale celý ten nápad, ať už to byla cílená cesta nebo manévr, byl vysvětlen blbě,“ konstatoval pro Právo poslanec a donedávna místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý.

Právě to označil za kaňku na celém případu. Informace serveru Seznam Zprávy zároveň označil za podpásový a bezprecedentní útok nejen na Hamáčka, ale celou soc. dem.

Maláčová nezná férovějšího chlapa

Za uzavřenou věc považuje kauzu místopředsedkyně strany Jana Maláčová, která na adresu Hamáčka v neděli uvedla v ČT jako jediný argument, že nezná férovějšího chlapa, než je on.

Souhlas s názorem, že jde o cílený útok na soc. dem., vyjádřil místopředseda ČSSD, poslanec Jiří Běhounek. Kauzu označil za politický boj, přičemž Hamáček prý možná byl pod tlakem, ale nic špatného udělat nechtěl, možná byl jen neobratný.

„Věřím tomu, že když se objevily nové skutečnosti a potřeboval dostat velvyslance do ČR, tak udělal kamufláž,“ dodal. O snaze poškodit soc. dem. mluví krajský předseda v Královéhradeckém kraji, poslanec Jan Birke. „Já Janu Hamáčkovi věřím, že situaci kolem Vrbětic zvládl. Jeho vysvětlování mohlo být neobratné, to připouštím, ale obsahově tomu věřím,“ řekl.

Exposlanec a exministr Zdeněk Škromach, který by měl jako matador znovu kandidovat do Sněmovny, vnímá situaci jako součást předvolebního boje. „Každá záminka je dobrá. Některým opozičním politikům zřejmě teče do bot a vaří z vody, nechtějí připustit, že naletěli,“ zhodnotil situaci.

„Nepředložili nic”

Šéf poslaneckého klubu soc. dem. Jan Chvojka není podle svých slov příznivcem konspiračních teorií, ale společné znaky v kauzách Vrbětice, lithium a Kubiceho zprávy vidí. „Zatím nebylo předloženo nic, co by mě přesvědčilo o vážném ohrožení bezpečnostních zájmů ČR,“ řekl Právu.

Hamáčkovi věří předseda krajské buňky strany v Plzeňském kraji Martin Zrzavecký, který ale dopis nedostal. „Každopádně ale za Honzou Hamáčkem stojím, a jestli posílal nějaký dopis, tak je to jedině dobře, že komunikuje,“ uvedl. Straníci podle něj nemají jiné informace než z médií, přičemž celou situaci označil za velmi složitou. A to proto, že jsou ve hře bezpečnostní složky a utajované informace.

Podle nového šéfa středočeské organizace, exministra a exposlance Milana Urbana nelze vyloučit, že se jedná o něčí předvolební tah, který soc. dem. poškozuje.

Lež nebo hrubá chyba?

Podporu Hamáčkovi vyjádřili také zástupci Jihočeského a Olomouckého kraje či Vysočiny Václav Valhoda, Ladislav Hynek a Petr Krčál.

Naproti tomu také další známá tvář, exministr a bývalý senátor Jiří Dienstbier Hamáčkovu vysvětlování nevěří. „Přijde mi zřejmé, že cestu plánoval, a měl by to přiznat a maximálně objasnit,“ řekl.

Podle bývalého předsedy Senátu Milana Štěcha se mohl Hamáček svou cestou do Moskvy plánovanou v době, kdy již věděl o působení ruských agentů ve Vrběticích, dopustit hrubé politické chyby, a pokud to tak bylo, měl by z toho vyvodit závěry.

Podle předsedy pražské ČSSD Petra Pavlíka přirovnání kauzy Hamáčka ke Kubiceho zprávě z roku 2006 i ke kauze lithium z roku 2017 kulhá. V těchto předvolebních kauzách šlo o poškození soc. dem., která s nimi neměla nic společného, tvrdí Pavlík. „Rozdíl je v tom, že zde máme aktivní podíl sociálního demokrata,“ řekl. „Jako předseda soc. dem., místopředseda vlády a ministr vnitra byl Hamáček usvědčen ze lži. Cestu do Moskvy plánoval a nedaří se mu z toho vykroutit. Celá věc kolem toho je lhaní,“ dodal.

Karlovarský krajský předseda ČSSD Tomáš Svoboda, který byl před sjezdem zastáncem Tomáše Petříčka, je přesvědčen, že dosud nezazněla úplná pravda.

„Vzhledem jak je to omíláno, tak nám to moc politických bodů nepřinese,“ doplnil s tím, že bude velký problém se na podzim ve volbách dostat do Sněmovny.