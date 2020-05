Článek byl pravdivý, zastrašujete, reaguje vydavatelství na Jermanovou

Vydavatelství tvrdí, že článek se zakládal na pravdě a kraj se místo vysvětlení snaží umlčet své kritiky. To, že roušek a respirátorů byl nedostatek, potvrzuje podle vydavatelství mimo jiné hejtmančin facebookový status z 16. března, v němž pomůcky veřejně poptávala.

Vydavatelství v ní také odmítlo tvrzení, že se kraj snažil redakci Našeho regionu kontaktovat, ale nijak nereagovala. Naopak to byl redaktor, kdo nedostal na svůj dotaz ohledně pomůcek odpověď, uvedlo vydavatelství a v prohlášení zveřejnilo snímek odeslaného e-mailu redaktora hejtmance.

Kraj to odmítá. V té době bylo podle něj každé sanitní vozidlo vybaveno třemi sety pro použití při kontaktu s pacientem s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu. Kdyby se set použil při zásahu, měl být okamžitě doplněn na stanovišti z okresního či centrálního skladu. Ochranné prostředky byly podle hejtmanství distribuovány ihned.

Případem se zabývají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka je to kvůli nouzovému stavu, kdy vyšetřování možného šíření poplašné zprávy spadalo do jejich gesce.

„Každý už dnes ví, že hejtmanka Jermanová z ANO je ta, co poslala udání za nepříjemné řeči na záchranářku v době koronaviru. Tak se jednoznačně zapíše do historie. A to jsem byl přesvědčen, že po kauzách se zneužíváním služebního vozu jejím manželem, vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu, podezřelých zakázkách na úpravu zeleně nebo opravu silnic a nebo třeba podezřelých dohodách na podivné práce za miliony ročně už své jméno více zkazit nemůže. Zastrašování záchranářky za pravdivé svědectví překonalo všechny předchozí kauzy,” popsal postoj vydavatelství k hejtmance jeho ředitel Aleš Zavoral.