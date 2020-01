Čižinský v Praze 1 selhal, tvrdí jeho nástupce Hejma. A tvoří novou koalici

Koalice Praha 1 sobě, Piráti, Zelení pro jedničku a sdružení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), se rozpadá. Po několikaměsíčních sporech je v úterý na stole nová koaliční smlouva mezi ODS, ANO, TOP 09 a právě spolkem My, co tady žijeme. Smlouvu chce nová koalice podepsat dnes odpoledne, o sesazení současného starosty Pavla Čižinského pak budou hlasovat zastupitelé Prahy 1.