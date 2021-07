Číšníci budou muset hosty prověřit mobilem, plánuje Vojtěch

Vojtěch řekl, že už jednal se zástupci gastrobyznysu. „Nevylučujeme, že to bude pro restaurace povinnost, ale zvažujeme, jak to nastavit. Musíme myslet na právní otázku,“ uvedl.

Do aplikace Tečka jsou vloženy certifikáty o očkování , výsledky testu i potvrzení o prodělané nemoci, které nemůže být delší než půl roku. Partnerská aplikace čTečka pak tento záznam pomocí QR kódu přečte. K pátečnímu poledni si ji stáhlo zhruba 282 tisíc lidí.

256 dní do další dávky? Tečka odpočítává dobu do přeočkování, zatím jen orientačně

256 dní do další dávky? Tečka odpočítává dobu do přeočkování, zatím jen orientačně Domácí

„Dřív to bylo pro číšníka složité, teď to může zkontrolovat během sekundy. Zástupci restaurací mají sami zájem, aby pohostinství fungovalo a nemuselo se zase zavírat,“ řekl Vojtěch. „Byl bych rád, kdyby k tomu restaurace přistoupily zatím aspoň dobrovolně,“ dodal.

Názory expertů se různí. Ústavní právník Jan Wintr Právu řekl, že restauratéři kontrolují bezinfekčnost hostů například v Rakousku. „Pokud to bude mít právní základ, tak by na tom asi nebylo nic podezřelého. Musí to být ale právně dobře podložené,“ řekl Právu.