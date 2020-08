Čím méně, tím lépe. Schillerová chce přidat důchodcům jen čtyři tisíce

6 tisíc, 5 tisíc nebo 4 tisíce. To jsou tři varianty jednorázových příspěvků, o které by si mohli ještě letos polepšit důchodci. Nejvíce by jim dopřál premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová (ČSSD), nejméně naopak ministryně financí Alena Schillerová (za hnutí ANO). Všechny tři příspěvky by měly být nad rámec běžné valorizace.