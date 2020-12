Chcete se přihlásit na očkování proti covidu? Registrace začnou v půli ledna

„Ministerstvo zdravotnictví připravuje spuštění Centrálního registračního systému, který dotyčné, v případě že spadají do prioritních skupin, upozorní na termín a místo očkování. A to prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V případě potřeby mohou oznámení učinit také praktičtí lékaři,“ sdělila Novinkám tisková mluvčí resortu Barbora Peterová. „Systém by měl být spuštěn 15. ledna,“ doplnila.