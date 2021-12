Cestovatelé vzpomínají na Zikmunda: Zůstane legendou

Cestovatelé včas dokončili všechnu práci, kterou si společně s Miroslavem Zikmundem předsevzali. Smutek z odchodu blízkého přítele ale přetrvá dlouho. „Ale taky vděk a radost ze společně stráveného života. Budu s láskou vzpomínat na vše, co jsme společně i s Petrem Horkým a Vladimírem Krocem za těch 25 let prožili,“ dodal Náplava.

Na cestovatele Miroslava Zikmunda, který ve středu zemřel ve věku 102 let, vzpomínají i zlínští muzejníci a divadelníci či předseda Nadačního fondu Zikmundova vila Čestmír Vančura. Ten se stal novým majitelem zlínské vily, ve které Zikmund žil téměř 70 let. Zikmund mu vilu ke koupi nabídl, Vančura nabídku přijal a s fondem se o objekt stará. V domě jsou také tisíce knih a stovky předmětů z cest. Dům by měl po rekonstrukci zůstat co nejvíce v podobě, v jaké jej cestovatel obýval. Veřejnosti by mělo sloužit zejména zamýšlené návštěvnické centrum v nevyužívaném suterénu.