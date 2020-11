Česku znovu hrozí africký mor prasat

Nákaza prasat africkým morem se vyskytla ve druhé německé spolkové zemi. Po Braniborsku byla zaznamenána i v Sasku, a to i poblíž hranic s ČR. Již dříve se nemoc objevila v Polsku i v dalších evropských zemích.

Komise se shodla, že by se měl zvýšit odlov divokých prasat na severu Čech. Zóna intenzivního lovu bude vyhlášena od pondělí ve Frýdlantském a Šluknovském výběžku. Ve vnitrozemí bude oblast ohraničena silnicí mezi Hřenskem na západě a Harrachovem na východě. Jedná se o území o rozloze asi 1500 kilometrů čtverečních.

Lidé by při nalezení uhynulého prasete měli neprodleně informovat příslušné myslivecké sdružení nebo obecní úřad. Očekává se, že do konce roku by stát mohl vyplatil zástřelné za zhruba pět tisíc ulovených divočáků.