Česko zakázalo přílety z Velké Británie

Už od neděle musí lidé přijíždějící ze Spojeného království do Česka nastoupit do povinné domácí karantény. Týká se to osob, které strávily v Británii alespoň 24 hodin. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí PCR test na nemoc covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní.