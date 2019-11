ŽIVĚ: Babiš dorazil na Národní

Na akci se sešlo podle organizátorů 250 až 300 tisíc demonstrantů, policejní odhady hovoří o 250 tisících protestujících. Spolek Milion chvilek dal premiérovi ultimátum do 31. prosince, aby odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a zbavil se Agrofertu, nebo aby odstoupil. V opačném případě svolá spolek další demonstrace, během kterých prý budou „daleko kreativnější“.

Je to přesně třicet let od střetu studentů s příslušníky Veřejné bezpečnosti v Praze na Národní třídě, kdy odstartovala sametová revoluce. Až do konce roku 1989 pokračovaly protesty Čechů a Slováků proti komunistickému režimu, které nakonec vyústily až k pádu režimu.