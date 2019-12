Česko prohrálo soud proti směrnici EU, majitelé zbraní se ale obávat nemusí

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se ale nechal slyšet, že nová zbraňová legislativa, kterou jeho resort připravil kvůli eurosměrnici, naplní evropské požadavky a současně ji naprostá většina z 300 tisíc držitelů zbraní ani nepozná, nanejvýš zaznamená zkrácení platnosti zbrojního průkazu z deseti na pět let.

„Rozhodnutí je třeba respektovat, jakkoli jsme byli přesvědčeni, že máme pravdu. Troufnu si ale říci, že naplníme požadavek implementace směrnice, ale drtivá většina držitelů zbraní nepozná vůbec nic. Je shoda napříč stranami ve Sněmovně, co má být obsahem novely a jak ji projednáme. Jsme schopni to zvládnout tak, aby ČR nehrozily sankce či pokuty za neplnění,“ řekl Hamáček.

Novelu má vnitro hotovou, ideálně by ji do legislativního procesu chtělo vložit začátkem příštího roku.

„Bude nová kategorie zakázaných zbraní A1. Nicméně to jsou zbraně, které nemá typický držitel zbrojního pasu, to jsou samonabíjecí zbraně s velkokapacitními zásobníky. Ty budou zakázány, i když i tam jednáme o tom, jak přesně nastavit systém výjimek. Byla tady velká obava ze strany klubů vojenské historie, báli se o repliky historických zbraní. Ty zůstávají v návrhu v současném režimu, nic se tam nezpřísňuje,“ dodal Hamáček.

Politici napříč spektrem verdikt z Lucemburku odsoudili. Premiér a lídr ANO Andrej Babiš řekl Právu, že se ČR snažila uhájit liberálnější zbraňový režim. „Bohužel soud EU naši argumentaci, podporovanou Maďarskem a Polskem, nepřijal a žalobu zamítl, což musíme v této fázi plně respektovat. Budeme se ale snažit o řešení. Jako svrchovaný stát si myslím, že ne se vším musíme souhlasit. V prvé řadě by měly být české zákony,“ podotkl.

„Je třeba pracovat na novele zbraňové směrnice, která by evropské právo více přiblížila českým zákonům v době před jejím zavedením,“ uvedl pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

„Soud EU jasně ukázal, že zájmy lidí mu jsou ukradené. Je to projev arogance moci a sprostoty. Doufám, že nyní se vlastenecky smýšlející lidé, bez ohledu na politickou příslušnost, spojí a domluví na dalším postupu, jak tomuto čelit a ponechat si vztyčenou hlavu. Kdo ustupuje zlu, sám zlo páchá,“ řekl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Podobně rozhodnutí odsoudili okamurovci. „Je to darebácké rozhodnutí. Plně potvrzuje správnost programu hnutí SPD, který jasně říká, že EU směřuje k omezování práv občanů národních států,“ podotkl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

V okamžiku, kdy Česko vyčerpalo všechny možnosti změny směrnice, bude TOP 09 podle šéfa poslanců Miroslava Kalouska hlasovat pro implementaci. Nikdo se ale prý nemusí bát, že by přišel o svoji brokovnici, dodal. Podle předsedy lidoveckých poslanců Jana Bartoška bylo jasné, že žaloba má nulovou šanci na úspěch. Česko směrnici bude zavádět, podle Bartoška je důležité, aby to bylo co nejšetrnějším způsobem.