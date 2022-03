Česko pošle 400 vojáků do nové jednotky NATO na Slovensku

Česká armáda bude moci vyslat vojáky do nové dvoutisícové jednotky Severoatlantické aliance (NATO) na Slovensku, jejímž cílem je posílit obranyschopnost východního křídla NATO v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Misi ve čtvrtek schválila Sněmovna, a to i hlasy opozice. Senát dal souhlas už před týdnem. Do jednotky odjede 400 vojáků.