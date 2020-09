Česko posílá po světě miliardy, ale často neví proč, tvrdí NKÚ

Evropská síť znalostí městských záležitostí, Evropské fórum úředních věstníků, Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti soukromí anebo Mezinárodní centrum pro standardní číslování seriálových publikací. Nikdy jste to zřejmě neslyšeli, ale i to jsou mezinárodní organizace, kterým Česko pravidelně přispívá nebo je jejich členem. Celkově to jsou miliardy ročně.