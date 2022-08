Česko jako jediné nemá ropu z Družby, problém musí řešit polský Orlen

Dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba do České republiky nicméně obnoveny nebudou, sdělil slovenský přepravce ropy Transpetrol. Ten Novinkám potvrdil, že je připraven okamžitě přepravit ropu také dál do Česka, jakmile země zaplatí tranzitní poplatek, jak to učinilo Slovensko a Maďarsko.