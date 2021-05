Česko chce na dotaci pro Agrofert vyzkoušet, zda Brusel „nevyměkne”

Dotaci proplatilo podle zjištění serveru iRozhlas letos v únoru ministerstvo průmyslu a obchodu na nákup stroje a to navzdory tomu, že podle Evropské komise neměla společnost na dotace nárok.

Podle serveru je cílem ministerstva zjistit, jak bude Brusel reagovat. Pokud bude trvat na tom, že společnost neměla dotaci získat, mohla by následovat žaloba na Evropskou komisi. Tento krok by však v sobě nesl riziko, že by vyplácení prostředků z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohlo být pozastaveno.