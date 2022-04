Česko by se co nejrychleji mělo odstřihnout od ruského plynu, míní experti

Evropské státy by měly v létě společnými silami nakoupit co nejvíce plynu z dalších zdrojů a naplnit zásobníky. V nedělní Partii na CNN Prima News to řekli poradkyně premiéra a ekonomka Helena Horská a bývalý premiér Vladimír Špidla. Česko by se podle nich mělo co nejrychleji odstřihnout od ruského plynu.