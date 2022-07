České organizace, které pomáhají Ukrajincům, dostanou od USA 248 milionů korun

„Brutální útok Ruska proti Ukrajině vstupuje do pátého měsíce a my nadále vyzýváme Rusko, aby okamžitě ukončilo boje, usnadnilo přísun humanitární pomoci na Ukrajinu a umožnilo odchod těm, kdo chtějí utéct do bezpečí,“ uvedl v tiskové zprávě Blinken.