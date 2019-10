České matky jsou v Evropě nejpracovitější

Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí má částečný úvazek v České republice jen třetina matek. Například u sousedů v Rakousku pracuje na zkrácený úvazek sedmdesát procent žen.

„Zaostávání Česka za zbytkem Evropy, co se zkrácených pracovních úvazků týče, ukazují všechny dostupné statistiky. Zatímco v roce 2016 v EU pracovala na částečný úvazek zhruba pětina lidí ve věku 15 až 64 let, v Česku to byla ve stejné věkové kategorii jen dvacetina,“ upozorňuje Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu.

Na partnera není čas

Podle projektu Nové formy denní péče o děti v České republice se matky dětí do jednoho roku chtějí plně věnovat dítěti. Mezi prvním a druhým rokem dítěte naroste podíl matek, které by uvítaly příležitostnou práci, ale stále převažuje preference zůstat doma.

Od dvou do tří let věku dítěte chce zůstat doma polovina matek, každá pátá by však chtěla pracovat pravidelně na částečný úvazek. Od tří do čtyř let, kdy už končí rodičovská dovolená, chce zůstat doma pouze pětina žen.

Většina matek se chce vrátit na trh práce, ideálně na částečný úvazek nebo pro příležitostnou práci.

Mezinárodní srovnání ukazuje, že české matky dětí ve věku od šesti do čtrnácti let pracují mnohem více než matky v drtivé většině zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Horší to je už jen v Mexiku.

„Svým pracovním vytížením matky v Česku o několik pracovních hodin denně hravě předčí Spojené státy, Švýcarsko či Velkou Británii. Radost z toho ale rozhodně nemají. Statistiky jasně prokazují, že více než polovina rodičů školáků u nás není spokojena s množstvím času, které svým dětem věnuje. A ještě nadto jen podle třetiny rodičů je v pořádku čas, který věnuje svému partnerovi nebo partnerce. To se samozřejmě negativně promítá na jejich vzájemných vztazích,“ říká Oujezdská.

Studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2017 skutečně uvádí, že třetina žen se nevěnuje žádným společným aktivitám se svým manželem či partnerem. Podle psychologa Jeronýma Klimeše je naše společnost celkově nastavena antipopulačně.

„O rodině se pěkně mluví, ale skutek utek. Prakticky neexistují poloviční úvazky. Těhotné ženy nebo ženy po mateřské jsou pro firmy malou tragédií. Dvouleté děti pak ráno putují do školek, kde si je rodiče vyzvedávají po 17. hodině,“ popisuje častou rodinnou situaci psycholog.

Stigma osamocení

Kvalitní rodinné zázemí přitom buduje u dětí citovou stabilitu. „Bohužel dětí, které si z rodiny odnášejí stigma osamocení, je spousta. V současné době se rodina, i když se po práci a škole setká doma, rozpadá na solitéry. Hraje na počítači, brouzdá po sociálních sítích. Večer by se měli lidé věnovat rodině a tento čas by pro ně měl být posvátný,“ radí Klimeš.

Situaci by podle Národního centra pro rodinu značně prospěly právě zkrácené úvazky, které by ženám umožnily si čas pro rodinu a pro zaměstnavatele jasně naplánovat a oddělit. Největší zájem o tuto formu práce mají matky s vyšším vzděláním.