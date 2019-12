České hory se halí do bíla. Časosběrné video ukazuje, jak areály začaly zasněžovat

Většina lyžařských středisek plánuje zahájit lyžařskou sezonu od druhého týdne v prosinci. Vlekaři se proto už naplno pustili do zasněžování. Kamery zachytily stav na českých horách během týdne od čtvrtka 28. listopadu do středy 4. prosince.

Minulý týden přinesl do Česka výrazné ochlazení. Teploty se pohybovaly místy až šest stupňů pod bodem mrazu, což usnadnilo provozovatelům lyžařských areálů na práci. Vlekaři díky tomu mohli zasněžovat i během dne.

I když během nadcházejícího víkendu má přijít oteplení, na horách by mohlo sněžit, sníh by však měl být mokrý a těžký. Výrazné ochlazení by pak mělo podle předpovědi přijít až během vánočního týdne.