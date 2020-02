Češi v únoru opustili tělocvičny, novoroční motivace jsou pryč

„V únoru každoročně klesá zvýšená návštěvnost sportovních zařízení, která je spojena s plněním novoročních předsevzetí. Podle průzkumu společnosti Sodexo a statistik využívání její permanentky ActivePass nekolísá návštěvnost sportovních center pouze v průběhu roku, ale také během pracovního týdne. Nejvyšší návštěvnosti se sportoviště těší v pondělí. Pak už to má až do konce týdne klesající tendenci,“ hodnotí každoroční trend Jan Kalenda ze společnosti Sodexo.

„Každý rok se opakuje zvýšený nárůst návštěvnosti v lednu. Je to často v souvislosti s předsevzetími, která pak už do února nevydrží, druhý měsíc v roce je návštěvnost proti lednu nižší zhruba o 30 procent. Tak je tomu i letos. Znatelné je to u sálových a skupinových cvičení a návštěvníků posilovny s osobními trenéry. Pokud jde o kurty na squash, těch se to tolik nedotýká, zájem o ně je celoročně standardní,“ řekla Právu Zuzana Dušková, manažerka pražského sportovního centra Squash-point.