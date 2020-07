Češi si doma užívají, cizinci nejezdí

Týden v luxusním hotelu se sedmi lázeňskými procedurami ho stál třináct tisíc korun, přičemž celá rodina dosud čeká na výplatu čtyř čtyřtisícových voucherů, které se zavázal proplatit stát. Pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu Pawlik ve Františkových Lázních si pochvaluje 82letý Jaromír Šrajtr z Chodova na Sokolovsku. „Nejvíce mě tady baví švédské stoly,“ popsal Právu penzista, který do lázní přijel společně s partnerkou, jejím synem a tetou.

Koupeme se v rybníku Svět, jezdíme na kolech, chodíme na houby Zuzana Roubíková, rekreantka v Třeboni

„Půjčili nám tady invalidní vozík, se kterým mě syn partnerky vozí na procedury. Necítím nohy od kotníků dolů, tak se mi špatně chodí,“ prozradil. „Už jsem absolvoval například vířivou koupel, masáž zad nebo aromatickou masáž,“ prozradil s tím, že na výplatu voucherů zatím nedošlo: „Každý den to odsouvají, že stát ještě nic neposlal.“

Lákají jen kempy

V jižních Čechách byla v pátek většina lipenských kempů, hotelů a penzionů obsazena pouze z poloviny. Stejné je to i v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou i na Jindřichohradecku. „Okolí lipenského jezera sice opticky vypadá, že je plné, ale například v Černé v Pošumaví jsou kapacity naplněny ze šedesáti procent,“ řekl Právu Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu s tím, že lidé mají stále obavu kvůli koronaviru objednávat něco dopředu.

Postupně se ale začínají plnit vodácké kempy kolem řeky Vltavy i Lužnice. „Letos jsme vůbec neměli problém sehnat v kempu na noc chatku. Loni jsme si ji chtěli zamluvit v červnu na srpen a neměli jsme šanci. Lidí je celkem dost, ale pamatuji roky, kdy to v kempech i na vodě vypadalo jako v mraveništi,“ popsal s tuaci na vodě Martin Beran z Českých Budějovic, který s dětmi sjíždí Vltavu z Vyššího Brodu do Českého Krumlova.

Vodáci si užívají ideální podmínky. Sízdné jsou i řeky, kde roky nebyla voda Video: Novinky

Lidé přijíždějí také na Třeboňsko, které je rájem cyklistů. „Jsme z Karlových Varů. Plánovali jsme dovolenou v Chorvatsku, ale zrušili jsme ji a kamarádi nám doporučili Třeboň. Koupeme se v rybníku Svět, jezdíme na kolech, chodíme na houby. Bydlíme v penzionu u náměstí. Jen mě trochu zarazily některé ceny jídel v restauracích, jsou příliš drahá. Za jedny kapří hranolky jsme zaplatili téměř tři sta korun,“ řekla Zuzana Roubíková, která v lázeňském městě tráví týdenní dovolenou.

Jižní Čechy se snaží turisty přilákat všemi možnými způsoby. Nabízejí proto turistům slevové vouchery. Pokud v kraji přespí minimálně tři noci, mají třicetiprocentní slevu na ubytování. Vybírat mohou z 242 hotelů a penzionů. Slevy jsou i na vstupy do zámků, hradů či zoo.

Může za to počasí?

Rekreanti chybí v autokempinku u České Skalice na Náchodsku, kde proklamovanou invazi Čechů do tuzemských středisek zatím nepocítili. „Pořád to někde slyším, ale nevidím to v praxi. Roli sehrálo i proměnlivé počasí,“ tvrdí šéf rozkošského kempu Jan Šnajdr.

Lidí do kempu při údolní nádrži Rozkoš letos přijelo možná o třetinu méně než ve srovnatelném období loňského roku. „Ztrátu počítáme ve stovkách tisíc korun,“ řekl Právu Šnajdr, podle něhož nezklamali cizinci, kteří mají na Rozkoši trvale zaparkované karavany. „Nizozemci, Dánové nebo Poláci většinou přijeli. I když je jich letos méně. Jinak je to s cizinci bída a našinci to nespasí,“ podotkl Šnajdr s tím, že ceny víc snížit nemůže. „Nejsme zařízení, kde jsou ceny nastavené hlavně pro cizince,“ říká Šnajdr.

Turisté mají menší zájem i o Krkonoše. Obsazenost tamních hotelů a penzionů se většinou pohybuje okolo čtyřiceti procent. „Lidí je méně než loni touto dobou, cizinců, většinou Němců, minimum. Odpadly dlouhodobé rezervace, hosté si pobyty objednávají na poslední chvíli,“ říká Gábina Jurčová z hotelu Aquapark ve Špindlerově Mlýně.

Počasí prý může i za poloviční obsazenost stanových míst v Autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm na úpatí Beskyd. Chatky a místa pro karavany jsou ale zcela zaplněné.