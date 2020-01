Češi přispívají na ohněm sužovanou Austrálii

Nejprve začali přispívat do sbírky vyhlášené australskou komičkou Celeste Barberovou, do níž proudí finance z celého světa. V úterý odpoledne se v ní sešlo v přepočtu už na 694 mi­lionů korun.

„Všimla jsem si této výzvy na sociálních sítích, kde sbírku herečky sdílelo obrovské množství osobností. Snad nikdo nemůže dělat, že tahle tragédie neexistuje. Mně to trhá srdce, přestože jsem nikdy v Austrálii nebyla. Českou sbírku jsem žádnou nenašla, tak jsem poslala, co jsem mohla, na účet vytvořený touto herečkou. Tuto cestu, jak pomoci, využilo, co vím, i mnoho lidí v mém okolí,“ řekla Právu česká designérka Petra Hušpauerová.