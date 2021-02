Češi mohou do Polska už jen s negativním testem nebo po očkování

Zatímco do života obyvatel většiny měst a obcí na česko-polském pohraničí nařízení Polska nijak zvlášť nezasáhne, u občanů Českého Těšína je to jiné. „Naše město je velmi specifické, jsme rozděleni jen řekou,“ upozornila českotěšínská starostka Gabriela Hřebačková (Nestraníci).

Do Polska bez karantény jen naočkovaní nebo s negativním testem

„Obrovskou výhodou je, že se nařízení netýká pracujících lidí. To znamená, že ti mohou chodit do práce i nadále a nestojí před rozhodnutím, zda budou chodit do práce a tady si pronajmou bydlení, nebo zvolí nejistotu, protože není jasné, jak dlouho bude ten stav trvat, a zůstanou se svými rodinami,“ popsala.