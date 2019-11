Češi budou velet výcvikové unijní misi v Mali

Stažení NATO z Afghánistánu by podle Zemana bylo chybou, neboť by kromě znehodnocení obětí bylo projevem zbabělosti s nedozírnými následky. Země by se podle něj stala základnou teroristů z hnutí Tálibán a díky tomu, že je největším producentem opia, mohl by z jeho prodeje být financován terorismus. Proti stažení z Afghánistánu a boji proti terorismu ostatně prezident hovoří v posledních letech opakovaně.