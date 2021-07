Červený kříž dá na jižní Moravě lidem s demoličním výměrem čtvrt milionu korun

Další dva miliony korun organizace uvolnila na stavební materiál pro obec Stebno na Lounsku, přes kterou se koncem června přehnala vichřice s kroupami. Český červený kříž to dnes sdělil ČTK.

Psychický stav lidí zasažených tornádem se horší. Dochází jim, co se stalo

Psychický stav lidí zasažených tornádem se horší. Dochází jim, co se stalo Domácí

Lidé z postižené oblasti mohou na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí získat peníze také od státu. Jde o dotaci až dva miliony korun a až třímilionový úvěr s jednoprocentním úrokem. Žádosti o peníze z programu Živel v obcích zasažených tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku přijímá mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI) od pátku do úterka.

Na účty lidí zasažených tornádem by měla do konce týdne dorazit i první vlna finanční pomoci od Diecézní charity Brno, která také pořádá finanční sbírku. Rozděluje zatím částky od 50.000 do 200.000 korun, výjimečně i 300.000 korun podle míry poškození obydlí a sociální situace domácností.