Černý: Nesmíme děti začít hned zkoušet

Platí, že pokud by se měly školy otevřít 12. dubna, tak nejpozději v úterý po Velikonocích by se to mělo vyhlásit?

O žádném datu ještě rozhodnuto není, ale chtěli bychom, aby to bylo řečeno týden předem. A věřím, že to tak bude. Zatím dostal každý ředitel do datové schránky tabulku, kde je návrat do škol popsaný včetně toho, že v první fázi bude na 1. stupni rotační výuka, kdy se bude ob týden střídat prezenční výuka s distanční. Na 2. stupni bude zatím pokračovat distanční.

Počítá se s pravidelným testováním neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně. Už víte, jak se to má technicky zajistit?

Technikálie se pravděpodobně budou ještě dolaďovat. Co vím, tak teď jsou nakoupeny antigenní testy, které budeme dostávat ze Správy státních hmotných rezerv. V první fázi se počítá s nimi. V těch dalších fázích se výhledově počítá s tím, že by se přešlo všeobecně na neinvazivní PCR testy jednou týdně.

Původní plán testování jste kritizoval, že je příliš náročný, protože se mělo testovat ve vyhrazené místnosti, což by zabralo dvě dopoledne.

I teď to bude náročné, radostí do vzduchu neskáčeme, ale bude to zvládnutelné. Důležité je vysvětlit jednu věc. Hodně lidí si představuje, že testy mají zabránit tomu, aby osoby s pozitivním testem vůbec vstoupily do školy. To tak ve skutečnosti není. Smysl testování je nákazu zachytit.

Proto je to teď úplně jinak. Nově, když dojde k záchytu pozitivního, jde celá třída do karantény a na distanční výuku. Tak to dřív nebývalo, ani když dítě ze třídy mělo prokázaný covid.

Ještě není přesně rozhodnuto, v které dny se bude testovat. Pokud by to bylo v pondělí a ve čtvrtek, tak v případě čtvrtka a záchytu by šly do karantény všechny děti. Ale pokud by se nákaza zachytila v pondělí, tak ještě není jasné, jak postupovat, když se ty děti týden neviděly.

Dále se počítá s tím, že by se testovalo ve třídách, a ne ve vyhrazených prostorách, čímž se vše zjednoduší. Přišli bychom o jednu vyučovací hodinu, ale to je pořád logisticky představitelné. Pokud bude někdo pozitivní, jde se do karantény a místnost se dezinfikuje. Už nyní taky plánujeme, jak vše uspořádat, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly.

Jak rotační výuku zvládnou učitelé?

Vím, že spoustě lidí se rotace nelíbí, ale je třeba si jasně říct, co je lepší. Chceme, aby zůstaly děti do konce roku doma, nebo aby rotovaly? Já se přikláním jednoznačně k druhému. Za mě je rotace o 500 procent lepší než plná distanční výuka.

Loni jsme si rotace vyzkoušeli na 2. stupni. Člověk musí víc plánovat, jaké aktivity dá na prezenční týden a které na ten distanční, protože některé se probírají lépe prezenčně. U některých nevadí distanční výuka, nebo jsou pro ně dokonce i vhodné aplikace. Já jsem vůbec neměl problém a může to být svým způsobem i zajímavé. I kolegové z ostatních škol mi potvrdili, že nikdo neměl s rotační výukou problémy. Je to velmi dobře zvládnutelné.

Trochu je potíž, že děti jsou první den ve škole jako po prázdninách. Ale druhý den už je to v pohodě. Pondělky malinko obětujeme, ale pořád nám zbývají čtyři dny výuky.

Budete vysvětlovat i rodičům, že kvůli rotacím budou děti mít vždy devítidenní karanténu, takže to bude bezpečnější?

Ano, to je třeba zdůraznit, že výhoda rotace je, že budou děti devět dní doma. Jinak vím, že se připravuje i manuál, kde bude napsáno, jak máme mluvit s rodiči, jak s dětmi, jak se zaměstnanci. Je tam i napsané, že se nemáme na děti hned vrhnout a začít je zkoušet. Má asi 20 stránek, je velmi obsáhlý, ale zatím bych o něm nechtěl říkat více.

Zvládnou rotaci rodiče?

Už jsem si vyslechl, že jsem cynik a alibista, ale musím říct, že nemůžeme řešit problémy za někoho jiného. Chápu, že je to pro rodiče i zaměstnavatele problém, ale řešit to musí někdo jiný. Ošetřovné můžete čerpat i ob týden během rotace. V některých zaměstnáních bude možné, aby to takhle bylo. Velká komplikace to bude třeba pro učitele, kterým se nesejde jejich výuka s výukou jejich dětí.

Na očkování se zaregistrovala polovina zaměstnanců škol, polovina ne. Proč?