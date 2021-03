Tisková konference ministra Blatného k aktuálnímu vývoji epidemie

Ministr Blatný dlouhodobě mluví o tom, že větší rozvolnění přijde až ve chvíli, kdy v nemocnicích budou nanejvýš tři tisíce covidových pacientů. To by se mohlo stát na konci dubna.

Jako první by se měli vrátit do škol žáci z nejnižších ročníků základních škol. Mezi prvními by mohlo padnout i omezení pohybu mezi okresy. O tomto dílčím uvolnění opatření by v případě příznivého vývoje mohla vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) jednat po Velikonocích. Na svátky se žádné změny v restrikcích čekat nedají.